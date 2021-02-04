Son dakika - Berat Özdemir'den Sergio Busquets itirafı!

Süper Lig'de Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da Berat Özdemir açıklamalarda bulundu.

Keşke daha sert darbeler olsa da..."

"Bileğimde sıkıntı yok. Keşke daha sert darbeler olsa da takımım maç kazansa. Takım, beni çok güzel karşıladı. Onlar bana böyle yaklaştığı için ben de uyum gösterdim."

"Maçtan önce Sergio Busquets'i izlerim"

"Maçlardan önce çok video izlerim. İdolüm çok var. Sergio Busquets var, fiziğimiz de benziyor. Genelde onu izlerim."