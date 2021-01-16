Son dakika - Berke Özer gelişiyor, Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu oynuyor!

Genç yıldızlar konusunda Fenerbahçe’de şu anda sözleşmeli iki isim dikkat çekiyor. 2018-19 sezonunda Altınordu’dan büyük yatırımla transfer edilen kaleci Berke Özer, 2 yıldır Belçika’da Westerlo’da kiralık oynuyor. Genç kaleci sürekli forma giyebildiği için hem maç tecrübesi kazanıyor hem de yabancı dilini geliştiriyor. Berke’nin en hazır şekilde Fenerbahçe’ye gelmesi hesaplanıyor.

Aynı tarihlerde sarı-lacivertlilere katılan Ferdi Kadıoğlu da merdivenleri adım adım çıkıyor. 3. sezonunu geçiren Ferdi, şu anda A takımın en önemli opsiyonlarından biri konumunda. Geçen sezon takıma katılan 21 yaşındaki kaleci Altay da son 1.5 yılda takımda en fazla süre alan isim oldu.

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