Son dakika - Berna GÃ¶zbaÅŸÄ±dan Atletico Madrid itirafÄ±

Hes Kablo Kayserispor BaÅŸkanÄ± Berna GÃ¶zbaÅŸÄ±, kulÃ¼p tesislerinde basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi. Ligin henÃ¼z baÅŸÄ±nda olduklarÄ±nÄ±, yeni transferlerin uyumu iÃ§in zaman gerektiÄŸini belirten Berna GÃ¶zbaÅŸÄ±, "Lige yeni zorlu bir sÃ¼reÃ§te baÅŸladÄ±k. Mucizeler gerÃ§ekleÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z malumunuz. TakÄ±mda Ã§ok fazla yeni oyuncu var. YaÅŸanan sakatlÄ±klar veÂkoronavirÃ¼sÃ¼ Ã§Ä±kan oyuncularÄ±mÄ±z var. Ã–nlemler almaya Ã§alÄ±ÅŸsak da bu yaÅŸanÄ±yor. TFF'nin bu konuda Ã§ok sÄ±kÄ± tedbiri var. Hatayspor'un baÅŸÄ±na gelenlerin baÅŸka takÄ±mlarda olmamasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶ylediler. Ligde erteleme olmayacaÄŸÄ±nÄ± belirttiler. GeÃ§en sene bu zamanlar amatÃ¶r kÃ¼meye kadar dÃ¼ÅŸer diye beklenen bir Kayserispor vardÄ±. Antrenmana Ã§Ä±kmayan, elinde fesih hakkÄ± olan futbolcular vardÄ±. GÃ¶reve geldiÄŸimiz gÃ¼nden beri bunlarla uÄŸraÅŸtÄ±k. KulÃ¼bÃ¼n baÅŸÄ±na gelecek daha bÃ¼yÃ¼k borÃ§lara engel olduk. TakÄ±m antrenmana Ã§Ä±kmazken bir tek yÃ¶neticinin olmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nleri unutmayalÄ±m. YÃ¶neticilerimizle kulÃ¼bÃ¼ o gÃ¼nlerden bu gÃ¼nlere getirdik. BugÃ¼n geldiÄŸimiz noktada o gÃ¼nlerin unutulup bÃ¼yÃ¼k beklentilerin olduÄŸunun fakÄ±ndayÄ±z. Biz de ona gÃ¶re oyuncu transfer ettik. BaÅŸarÄ±lÄ± bir sezon geÃ§irmek istiyoruz. SakatlÄ±klarÄ±n geÃ§mesi, koronavirÃ¼s vakalarÄ±nÄ±n azalmasÄ± yeni gelenlerin uyumu iÃ§in zaman gerekiyor. Ã–nÃ¼mÃ¼zde uzun bir lig var. SabÄ±rsÄ±zlÄ±k yapmayalÄ±m. Elbette baÅŸarÄ±sÄ±z sonuÃ§lar artarsa herkes bunun sonucunu alÄ±r. HenÃ¼z 4'Ã¼ncÃ¼ haftada takÄ±mÄ±n, oyuncularÄ±n moralinin bozulmamasÄ± gerekiyor" ifadelerini kullandÄ±.

"DERDÄ°MÄ°Z KAYSERÄ°SPOR'U DÃœÅžTÃœÄžÃœ BU YERDEN Ã‡IKARTMAK"

GeÃ§tiÄŸimiz hafta sonunda locasÄ±nda talihsiz bir olay yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve konunun adli makamlara taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen GÃ¶zbaÅŸÄ±, "Kayserispor bizim deÄŸil. Kayserispor bu ÅŸehrin. Neredeyse uÃ§urum dibinden alÄ±nÄ±p bugÃ¼n kurduÄŸumuz kadronun ulusal baÄŸlamda beÄŸeniliyor. Hafta sonu Ã§ok ÅŸansÄ±z olay yaÅŸandÄ±. Ama bazÄ± taraflarÄ±n bundan kaos fÄ±rsatÄ± beklemelerine bundan dolayÄ± kulÃ¼bÃ¼ yÄ±pratmalarÄ±na ne ben ne de yÃ¶netimimiz mÃ¼saade etmeyeceÄŸiz. Elbette kÄ±nÄ±yorum. Bu konu adli makamlara gitti. Bizim derdimiz Kayserispor'u dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bu yerden Ã§Ä±kartmak. Kaostan uzakta tutup sadece futbolla anÄ±lacaÄŸÄ± yerlere taÅŸÄ±mak. Bundan sonra oynayacaÄŸÄ±mÄ±z maÃ§larda baÅŸarÄ±lar diliyorum" dedi.

"FEYENORD, PAOK VE ATLETÄ°CO MADRÄ°D Ä°LE ARAMIZ BOZUKTU. HEPSÄ° Ä°LE ARAYI DÃœZELTTÄ°K"

Hafta sonu maÃ§tan Ã¶nce Sivassporlu yÃ¶neticilerle bir araya gelmeleri hakkÄ±nda sorulan soru Ã¼zerine Berna GÃ¶zbaÅŸÄ±, "MÃ¼cadele sahada olur. Elbette rekabet gÃ¼zeldir. Sporun gÃ¼zelliÄŸi barÄ±ÅŸtadÄ±r. Sahada kÄ±ran kÄ±rana mÃ¼cadele edelim ama saha dÄ±ÅŸÄ±nda neden bir araya gelmeyelim. Benim hep hayalim. Bu kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nler geÃ§tiÄŸinde taraftarÄ±n, kadÄ±n, Ã§ocuk demeden herkesin bir arada maÃ§lara gelmesi. Bizler Anadolu takÄ±mÄ±yÄ±z. Var olmak, imajÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼zeltmek zorundayÄ±z. UlusalÂ olarak Ã§ok kÃ¶tÃ¼ imajÄ±mÄ±z vardÄ±. Feyenoord, PAOK ve Atletico Madrid ile aramÄ±z bozuktu. Hepsi ile arayÄ± dÃ¼zelttik ve bize teÅŸekkÃ¼r ettiler" diye konuÅŸtu.

"KAYSERÄ°SPOR BÄ°LÄ°NCÄ°NÄ° KÃœÃ‡ÃœK YAÅžTA AÅžILAMAK Ä°STÄ°YORUZ"

AltyapÄ± hakkÄ±nda da konuÅŸan Berna GÃ¶zbaÅŸÄ±, "TFF alt ligleri baÅŸlatmadÄ±. Biz kaynaÄŸÄ±mÄ±z varken baÅŸka yerlerden sporcu getiriyoruz. Kendi kaynaklarÄ±mÄ±z varken neden baÅŸka yerlerden sporcu getirelim. Biz Kayserispor bilincini kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta aÅŸÄ±lamak istiyoruz. Kendi dÃ¼ÅŸÃ¼ncemizÂ alt yapÄ±mÄ±zdan futbolcu Ã§Ä±kartmak. Bir de kulÃ¼bÃ¼n gelire ihtiyacÄ± var. Ã‡ocuklarÂ futbol kurslarÄ±na gidiyorlar. Biz de bunu hem gelir hem de alt yapÄ±ya oyuncu saÄŸlama Ã§abasÄ± ile yeniden yapÄ±landÄ±racaÄŸÄ±z" ÅŸeklinde konuÅŸtu.