Son dakika - Berna GÃ¶zbaÅŸÄ±dan VAR tepkisi ArtÄ±k yeter

Kayserispor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Berna GÃ¶zbaÅŸÄ±, SÃ¼per Lig'in 25. hafta karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda berabere kaldÄ±klarÄ± MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä±nda verilen hakem kararlarÄ±na tepki gÃ¶sterdi.Â

GÃ¶zbaÅŸÄ±, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "TÃ¼m otoriteler VAR'a gitmeden iptal edilen net golÃ¼mÃ¼z ve verilmeyen penaltÄ±mÄ±zÄ± konuÅŸurken, gece rahat uyuyabildiniz mi? Emek hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± sadece bizi bitirmez. GeÃ§en sene dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z maÃ§ta da VAR'da olan kiÅŸiyi ne sahada ne VAR'da Kayseri istemiyor. ArtÄ±k yeter." ifadelerini kullandÄ±.Â

Kayseri BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Memduh BÃ¼yÃ¼kkÄ±lÄ±Ã§ da yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, HES Kablo Kayserispor-MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda, Kayserispor'un golÃ¼nÃ¼n iptal edilmesini eleÅŸtirdi.Â

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n attÄ±ÄŸÄ± golÃ¼n haksÄ±z ÅŸekilde iptal edildiÄŸini belirten BÃ¼yÃ¼kkÄ±lÄ±Ã§, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"GÃ¶nlÃ¼mÃ¼zÃ¼n arzu ettiÄŸi ÅŸekilde sÃ¼reÃ§ devam etmeyebilir. Puan ve yer aÃ§Ä±sÄ±ndan daha yukarÄ±yÄ± arzu edebiliriz ama gÃ¶zlemlediÄŸimiz hakemlerimizin yaklaÅŸÄ±mlarÄ±, VAR denilen 'herkese var, bize yok' mantÄ±ÄŸÄ±ndaki bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±larÄ± bizleri huzursuz etmeye, rahatsÄ±z etmeye baÅŸlÄ±yor. Burada bir alÄ±n teri, bir emek, Kayseriâ€™nin temsili var. Kayserimizin bu hakkÄ±nÄ±n korunmasÄ± baÄŸlamÄ±nda Ã§ok deÄŸerli federasyon baÅŸkanÄ±mÄ±zdan, MHK baÅŸkanÄ±mÄ±zdan Kayseri'nin gÃ¶z ardÄ± edilmemesi beklentisindeyiz. Ekstra bir beklenti deÄŸil, maÄŸdur edilmeden, hakkÄ±nÄ±n korunmasÄ± baÄŸlamÄ±nda Kayseri'nin Ã¶nemsenmesini bekliyoruz. Orta Anadolu'da parlayan yÄ±ldÄ±z olan ÅŸehrimizin takÄ±mÄ±nÄ±n da haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± konusunda daha dikkatli olunmasÄ±nÄ± istiyoruz."