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16.07.2020 - 21:18 | | DHA

Son dakika | Beşiktaş açıkladı! Adem Ljajic ve Umut Nayir test sonuçları negatif...

Beşiktaş, Ljajic ve Umut Nayir'in kalan 2 maçta forma giyemeyeceğini açıkladı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Adem Ljajic ve Umut Nayir'in Covid-19 testleri negatif çıkmıştır" ifadeleri kullandı.

Son dakika | Beşiktaş açıkladı! Adem Ljajic ve Umut Nayir test sonuçları negatif...
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Beşiktaş Kulübü, 24 Haziran'da yapılan COVID-19 testinde sonuçları pozitif çıkan ve 14-15 Temmuz tarihlerinde yapılan testlerde ise sonuçları negatife dönen Adem Ljajic ve Umut Nayir'in Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) protokolleri gereğince son 2 maçta forma giyemeyeceğini açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "24 Haziran 2020 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri çerçevesinde Kulübümüzde gerçekleştirilen rutin COVID-19 PCR testleri pozitif sonuçlanan futbolcularımız Adem Ljajic ile Umut Nayirin takip süreçleri kapsamında 14-15 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılan testleri negatif olarak sonuçlanmıştır. Klinik takiplerinde hiçbir bulguya rastlanmayan Adem Ljajic ile Umut Nayir, ilgili Türkiye Futbol Federasyonu protokollleri gereği sezonun son iki maçında formamızı giyemeyeceklerdir" ifadeleri yer aldı.

Son dakika | Beşiktaş açıkladı Adem Ljajic ve Umut Nayir test sonuçları negatif...

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