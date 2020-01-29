29.01.2020 - 15:30 |
SON DAKİKA - Beşiktaş açıkladı! Sergen Yalçın'ın imza töreni yarın...
Abdullah Avcı'yla sözleşmesini fesheden Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı TFF'ye bildirdi. 47 yaşındaki teknik direktör siyah-beyazlı ekibe 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Siyah beyazlı takımdan yapılan açıklamada imza töreninin yarın 19.03'te Vodafone Park'ta taraftara açık yapılacağı duyuruldu.
Beşiktaş, Abdullah Avcı'yla sözleşmesini feshettiğini TFF'ye bildirmişti. Yeni teknik direktörü için federasyona bir bildirim daha yapan siyah-beyazlı ekip Sergen Yalçın döneminin başladığını resmen açıkladı.
Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı TFF'ye bildirirken sözleşme bitiş tarihini de 31 Mayıs 2021 olarak açıkladı.
Beşiktaş açıkladı: İmza töreni yarın
Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın için yarın (30 Ocak) saat 19.03’te Vodafone Park’ta taraftarlarımıza açık bir imza töreni düzenlenecektir.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
Beşiktaş JK
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