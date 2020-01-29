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29.01.2020 - 15:30 |

SON DAKİKA - Beşiktaş açıkladı! Sergen Yalçın'ın imza töreni yarın...

Abdullah Avcı'yla sözleşmesini fesheden Beşiktaş, Sergen YalçınTFF'ye bildirdi. 47 yaşındaki teknik direktör siyah-beyazlı ekibe 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Siyah beyazlı takımdan yapılan açıklamada imza töreninin yarın 19.03'te Vodafone Park'ta taraftara açık yapılacağı duyuruldu.

SON DAKİKA - Beşiktaş açıkladı! Sergen Yalçın'ın imza töreni yarın...

Beşiktaş, Abdullah Avcı'yla sözleşmesini feshettiğini TFF'ye bildirmişti. Yeni teknik direktörü için federasyona bir bildirim daha yapan siyah-beyazlı ekip Sergen Yalçın döneminin başladığını resmen açıkladı.

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı TFF'ye bildirirken sözleşme bitiş tarihini de 31 Mayıs 2021 olarak açıkladı.

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Beşiktaş açıkladı: İmza töreni yarın

Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın için yarın (30 Ocak) saat 19.03’te Vodafone Park’ta taraftarlarımıza açık bir imza töreni düzenlenecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK

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SON DAKİKA - Beşiktaş açıkladı Sergen Yalçının imza töreni yarın...

SON DAKİKA - Beşiktaş açıkladı Sergen Yalçının imza töreni yarın...

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