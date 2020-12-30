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30.12.2020 - 16:11 |

Son dakika - Beşiktaş: Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif

Beşiktaş yaptığı resmi açıklamayla başkan Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Çebi daha önce de koronavirüs geçirmişti.

Son dakika - Beşiktaş: Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif
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Beşiktaş, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şöyle;

Daha önce Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır.

Takip, izolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımızın sağlığı gayet iyi durumdadır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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