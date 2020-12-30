Son dakika - Beşiktaş: Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif

Beşiktaş, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şöyle;

Daha önce Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır.



Takip, izolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımızın sağlığı gayet iyi durumdadır.



Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.