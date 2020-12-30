30.12.2020 - 16:11 |
Son dakika - Beşiktaş: Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif
Beşiktaş yaptığı resmi açıklamayla başkan Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Çebi daha önce de koronavirüs geçirmişti.
Beşiktaş, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Beşiktaş'ın açıklaması şöyle;
Daha önce Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır.
Takip, izolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımızın sağlığı gayet iyi durumdadır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.