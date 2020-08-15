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15.08.2020 - 18:33 |

Son dakika | Beşiktaş, Atiba ile anlaştığını açıkladı!

Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile imzalanan 1 yıllık sözleşmeyi resmen açıkladı:

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Beşiktaş, 37 yaşındaki Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson'ın sözleşmesini 1 yıl uzattığını duyurdu. 

Siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcuyla sözleşme yenileme haberi, kulübün sosyal medya hesabından, "Sevenler ayrılır mı söyle..." mesajıyla paylaşıldı. 

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada ise, "2013 yılından beri futbol A takımımızın formasını başarıyla giyen tecrübeli oyuncumuz Atiba Hutchinson ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. 2020-21 sezonunda formamızı giyecek olan Atiba Hutchinson'a başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

ATİBA DUYURMUŞTU
Sosyal medyadan paylaşım yapan Atiba, 'Anlaşma tamam. Bir sezon daha bu müthiş kulüpte olacağım için çok mutluyum. Her şey için teşekkürler Cenk Sümer. Devam ediyoruz!' yazdı.

Son dakika | Beşiktaş, Atiba ile anlaştığını açıkladı

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