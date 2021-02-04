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04.02.2021 - 22:48 |

Son dakika - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi konuşuyor!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi konuşuyor!
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'a açıklamalarda bulunuyor.

-Bütün transferlerde Sergen hocamızın görüşlerini ve onayını aldık. Yaz transfer dönemini plandığımız gibi yaptık ama kış transfer dönemi zorlu bir transfer dönemidir, ara transfer dönemi sağlıklı bir dönem değil. Birçok futbolcu getirmek istersiniz ama getirdikleriniz de birçok takımda yer bulamayan isimler olur. 3-4 ay için şansınız yanınızda değilse, 2-3 yıllık problemli transferler yaparsınız."

-Cenk Tosun, Beşiktaş'ta çok önemli işler yapmış bir oyuncuydu. Yaz transfer döneminde de çok istedim, olmadı ama hiç aklımdan çıkmadı.

-Abdullah Avcı ile asla 3 yıllık kontrat düşünmezdim. Onlar gidebiliyor ama kulüp eli, kolu bağlı, bunları seyrediyor. Aradaki farkı şimdi bizim ödememiz gerekiyor ama anlaşacağımızı düşünüyorum. Bunlar hukuksal konular ama duygusal da konular.

-Dorukhan ile anlaşmıştık ama menajerlerin araya gelmesiyle beraber başka şeyler düşündü, Dorukhan'ın önünde sözleşme duruyor, isterse imzalar, zorla güzellik olmaz.

"Fenerbahçe'den Dorukhan için girişim var mı?" sorusuna Çebi, "Dorukhan'ın Fenerbahçe'ye transferi tabii ki rahatsız eder ama ücretini artırmam. Kulübümü bu konuma düşürmem. F.Bahçe'den bana gelmiş bir gelişme yok. Dorukhan'ın menajeri ''Avrupa'da takım olursa gideriz'' diye bir isteği var, ay sonuna kadar bekleyeceğiz!.ya da Dorukhan başka yerde devam edecek. Zorla güzellik olmaz" cevabını verdi.

Son dakika - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi konuşuyor

-Ali Şafak Öztürk muhatabım değil. Antalyaspor’dan istifa etti ben onun Antalyasporlu olduğunu düşünmüyorum.Hangi takımı tuttuğu, hangi takımın kongre üyesi olduğu belli. Bizim camiamızın adını bir daha ağzına almasın

-Hakemlere sesleniyorum adaletsizliğe sakın yer vermeyin. Birileri düşüyor birileri şampiyon oluyor çok daha fazla hassas olun

-Beşiktaş’ın önü kesilecek, şampiyon yapmayacaklar’ söylemleri var. 2 etmen olabilir ya TFF ya da hakemler. Hakemler Beşiktaş’ın önünü kesecek bir tavır ortaya koyarlarsa emin olun taş üstünde taş bırakmam, yer yerinden oynar.

-Sergen Yalçın istediği zaman kontratını uzatırız. Bunu daha önce de söyledim. Şu an sözleşme konuşma zamanı değil. Onun da tek odak noktası şampiyonluk.

-Sürekli olarak transferlerin limitlere uygun olmadığı yönünde söylemler var. Lütfen TFF ve yetkilileri, çıkın ve hangi kulübün limitlerinin ne olduğunu, ne kadar kullanıldığını ve transferlerde kimlere ne kadar verildiğini açıklayın. Böylece herkes rahatlasın

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