Son dakika | Beşiktaş, Bernard Mensah transferini açıkladı!

Beşiktaş Kulübü, Hes Kablo Kayserispor forması giyen Bernard Mensah ile sözleşme imzaladığını açıkladı. Paylaşımın 19.05'te gelmesi dikkat çekti

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, Hes Kablo Kayserispor kulübünden transfer ettiği Ganalı orta saha futbolcusu Bernard Mensah ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bernard Mensaha hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

'Deniz kenarı' stadyum vurgusu

Siyah-beyazlı takımın paylaştığı Mensah videosunda “denizkenarı stadyum - otoban kenarı stadyum” vurgusu dikkat çekti. Mensah, deniz kenarındaki stadyumu tercih ettiğini "Evin camından dışarı baktığımda bir otoyol görmek bana göre değildi." sözleriyle ifade ediyor.

Beşiktaş Yardım Kampanyası