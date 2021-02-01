Son dakika - Beşiktaş, Cenk Tosun'u açıkladı!

Beşiktaş, İngiltere'nin Everton takımından eski oyuncusu Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiraladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cenk Tosun'un 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Everton ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Açıklamada, Beşiktaş'ın 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında kazandığı Süper Lig şampiyonluklarında 29 yaşındaki santrforun da pay sahibi olduğu belirtilerek, "Cenk Tosun'a 'Yuvana hoş geldin.' der, önümüzdeki dönemde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Cenk Tosun, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ile 2017-2018 sezonunun ilk yarısı olmak üzere toplamda 3,5 sezon Beşiktaş'ta forma giydi. Tecrübeli futbolcu, 142 resmi müsabakada 64 kez fileleri havalandırdı. Cenk, Ocak 2018'de 22,5 milyon avro bonservis ücretiyle Everton'a transfer olmuştu. Cenk, İngiltere'de geçen sezonun ikinci yarısını Crystal Palace'ta kiralık geçirmişti.

Milli futbolcu, İngiltere Premier Lig'de 2 takım formasıyla toplamda 54 maça çıktı ve 10 kez fileleri havalandırdı.