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30.01.2021 - 18:35 | | Ali DANAŞ/İSTANBUL, (DHA)

Son dakika - Beşiktaş Cenk Tosun'un transferi için anlaşma sağladı!

Beşiktaş, Cenk Tosun’u kiralama konusunda Everton’la anlaşmaya vardı. Kartal, milli oyuncuyu 5 aylığına kiralayacak.

Son dakika - Beşiktaş Cenk Tosun'un transferi için anlaşma sağladı!
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Beşiktaş ara transferin bitmesine 2 gün kala eski oyuncusu Cenk Tosun'u Everton'dan sezon sonuna kadar kiralıyor.

İngiliz Premier Lig kulübü ile anlaşan siyah beyazlılar, 3 sezon önce 22.5 milyon Euro'ya sattığı milli oyuncuyu 5 aylığına kiralayacak. Bu transferin gerçekleşmesinde Rus ve İspanyol takımlarının da istediği Cenk'in tercihini Beşiktaş'tan yana kullanması etkili oldu.

Beşiktaş'ın Everton ve Cenk ile son detayları görüştüğü ve resmi imzaya az kaldığı öğrenildi.

Kadroya alınmadı
Skorer'in duyurduğu haberde Everton’da Cenk Tosun, Newcastle United maçının 20 kişilik kadrosuna alınmadı. Cenk’in dizinden hafif bir rahatsızlığı bulunmakla birlikte çok ciddi bir sakatlığının olmadığı öğrenildi.

Son dakika - Beşiktaş Cenk Tosunun transferi için anlaşma sağladı

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