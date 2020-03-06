Son dakika | Beşiktaş, Douglas'ın sezonu kapattığını açıkladı

Siyah-beyazlı kulüpten Brezilyalı oyuncunun sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın 5 Mart Perşembe günü yaptığı antrenmanda sakatlanan futbolcumuz Douglas Santosun yapılan muayene ve Acıbadem Hastanesinde çekilen MR sonucuna göre; sol uyluk ön adale bölgesinde (rectus femorisde grade 3B zorlanma) ileri düzey yırtık tespit edilmiştir.

Sakatlığı sebebiyle sezonun kalan bölümünde formamızı giyemeyecek olan Douglas Santosun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.