Son dakika | Beşiktaş, Enzo Roco ile yolları ayırdı!

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre yeni sezon kadrosunu oluşturan Beşiktaş'ta operasyon sürüyor. Stoper bölgesini Welinton ve Montero ile güçlendiren siyah-beyazlılar, Yalçın'ın gözden çıkardığı isimle yolları ayırdı.

Beşiktaş, Enzo Roco'nun sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

"2018-19 sezonundan beri Futbol A Takımımızın kadrosunda yer alan profesyonel futbolcularımızdan Enzo Roco ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız.



Kulübümüze yapmış olduğu katkılar nedeniyle Enzo Roco’ya teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz."

İşte Beşiktaş'ın 2020-21 Sezonu Formaları