Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Beşiktaş, Enzo Roco ile yolları ayırdı!
06.09.2020 - 21:17 |

Son dakika | Beşiktaş, Enzo Roco ile yolları ayırdı!

Transferde son dakika... Yeni sezon transfer hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş Enzo Roco'nun sözleşmesi feshetti.

Son dakika | Beşiktaş, Enzo Roco ile yolları ayırdı!
ABONE OL

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre yeni sezon kadrosunu oluşturan Beşiktaş'ta operasyon sürüyor. Stoper bölgesini Welinton ve Montero ile güçlendiren siyah-beyazlılar, Yalçın'ın gözden çıkardığı isimle yolları ayırdı.

Beşiktaş, Enzo Roco'nun sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

"2018-19 sezonundan beri Futbol A Takımımızın kadrosunda yer alan profesyonel futbolcularımızdan Enzo Roco ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız.

Kulübümüze yapmış olduğu katkılar nedeniyle Enzo Roco’ya teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz."

Son dakika | Beşiktaş, Enzo Roco ile yolları ayırdı

İşte Beşiktaş'ın 2020-21 Sezonu Formaları

Vedat Muriqi, kız kardeşinin düğünü için Kosova'da...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Beşiktaş, Enzo Roco ile yolları ayırdı!
    Son dakika | Beşiktaş, Enzo Roco ile yolları ayırdı!
  2. Skorer ÖZEL | Başakşehir'de Rafael sesleri!
    Skorer ÖZEL | Başakşehir'de Rafael sesleri!
  3. Sırbistan-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Sırbistan-Türkiye maçı heyecanla bekleniyor
    Sırbistan-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Sırbistan-Türkiye maçı heyecanla bekleniyor
  4. Narkozun etkisindeki Sivassporlu Esra'dan gülümseten 'Rıza Çalımbay' cevabı
    Narkozun etkisindeki Sivassporlu Esra'dan gülümseten 'Rıza Çalımbay' cevabı
  5. TOFAŞ - Fenerbahçe Beko: 70-82
    TOFAŞ - Fenerbahçe Beko: 70-82



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Vakıfbank grubu lider tamamladı!

Vakıfbank grubu lider tamamladı!

Trabzonspor transfer haberleri | Sörloth, Olimpik Lyon'un hedefinde!

Trabzonspor transfer haberleri | Sörloth, Olimpik Lyon'un hedefinde!

Formula 1 İtalya Grand Prix'sini Pierre Gasly kazandı

Formula 1 İtalya Grand Prix'sini Pierre Gasly kazandı

Transfer haberleri | Beşiktaş'ta Moussa Wague bombası! Barcelonalı isim ücretsiz geliyor...

Transfer haberleri | Beşiktaş'ta Moussa Wague bombası! Barcelonalı isim ücretsiz geliyor...

Sıradaki Haber