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26.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş evinde rakip tanımıyor! 10 maçlık dev seri

Göztepe’yi 2-1 yenen Beşiktaş, Vodafone Park’ta tüm kulvarlardaki en uzun galibiyet serisini geliştirmeye devam etti.

Son dakika - Beşiktaş evinde rakip tanımıyor! 10 maçlık dev seri
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Süper Lig’in 21. haftasında Göztepe’yi 2-1 yenen Beşiktaş, Vodafone Park’ta tüm kulvarlardaki en uzun galibiyet serisini geliştirmeye devam etti.
Siyah-beyazlı takım, 11 Nisan 2016’daki Bursaspor maçıyla hizmete giren Vodafone Park’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde en uzun süreli galibiyet serisine imza attı. Sahasında son 8 lig maçını kazanan Kartal, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki iki maçta da rakiplerine üstünlük kurdu. Son olarak Göztepe’yi deviren Beşiktaş, galibiyet serisini 10 maça çıkarmayı başardı.

Son dakika - Beşiktaş evinde rakip tanımıyor 10 maçlık dev seri

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