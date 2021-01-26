Son dakika - Beşiktaş evinde rakip tanımıyor! 10 maçlık dev seri

Süper Lig’in 21. haftasında Göztepe’yi 2-1 yenen Beşiktaş, Vodafone Park’ta tüm kulvarlardaki en uzun galibiyet serisini geliştirmeye devam etti.

Siyah-beyazlı takım, 11 Nisan 2016’daki Bursaspor maçıyla hizmete giren Vodafone Park’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde en uzun süreli galibiyet serisine imza attı. Sahasında son 8 lig maçını kazanan Kartal, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki iki maçta da rakiplerine üstünlük kurdu. Son olarak Göztepe’yi deviren Beşiktaş, galibiyet serisini 10 maça çıkarmayı başardı.

Beşiktaş Ümraniye Tesisleri'nde Karlı Bir Gün