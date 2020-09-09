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HaberlerSüper Lig Haberleri Son dakika - Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi
09.09.2020 - 18:04 |

Son dakika - Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

Kasımpaşa, Trabzonspor, Beşiktaş, D. G. Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Galatasaray; PFDK'ya sevk edildi.

Son dakika - Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında oynanan özel maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor'un PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, 6 kulübün de talimatlara aykırı hareketleri gerekçesiyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Öte yandan TFF 1. Lig kulüpleri Altay ve Menemenspor'un da talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

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