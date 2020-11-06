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06.11.2020 - 07:00 |

Son dakika | Beşiktaş kazanan kadroyla devam

Siyah-beyazlı ekibin Gaziantep FK karşısında Yeni Malatyaspor maçındaki ilk 11'le sahaya çıkacağı bildirildi.

Son dakika | Beşiktaş kazanan kadroyla devam
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Süper Lig’in 8. haftasında Gaziantep FK ile bugün deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı futbolcuların, pas ve 5’e 2 çalışmasının ardından kısa koşular yaptığı aktarıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenman, taktik programın yer aldığı uygulamalar, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, Yeni Malatyaspor maçındaki kadroyu bozmayacağı öğrenildi. Orta sahayı Dorukhan-Oğuzhan-Atiba üçlüsünden oluşturacak Yalçın’ın, Aboubakar, Ghezzal ve Larin’e de yine 11’de forma vereceği ifade edildi.

Son dakika | Beşiktaş kazanan kadroyla devam

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