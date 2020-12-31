Son dakika | Beşiktaş, Krmencik için anlaşma sağladı

Devre arasında hücum hattına bir takviye gerçekleştirmeyi planlayan Beşiktaş, bir süredir transfer gündeminde olduğu iddia edilen Michael Krmencik konusunda önemli aşama kaydetti. Belçika basınından Foot News'in haberine göre Beşiktaş, Krmencik'in kulübü Club Brugge ile anlaşma sağladı.

Foot News, oyuncu için Genoa'nın da devreye girdiğini aktarırken Brugge ile Beşiktaş arasında sağlanan anlaşma sonrası gözlerin oyuncuya döndüğünü belirtiyor. 27 yaşındaki oyuncunun henüz karar vermediği ve Türkiye'ye gelmeyi kabul etmesi durumunda Beşiktaş'a transferinin gerçekleşeceği iddia edilmekte.

Krmencik'in Club Brugge'de forma giyme şansı kalmadığı ve devre arasında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı aktarılmakta.