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22.12.2020 - 17:25 |

Son dakika | Beşiktaş Kulübü'nden 'hükmen yenilgi' açıklaması

Siyah-beyazlı kulüp, TFF'nin sezonun ikinci yarısı için aldığı 'hükmen yenilgi' kararına karşı olduğunu açıkladı.

Son dakika | Beşiktaş Kulübü'nden 'hükmen yenilgi' açıklaması
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İşte kulüpten yapılan açıklama:

"Türkiye Futbol Federasyonu’nun, 21 Aralık 2020 tarihinde resmi internet sitesi aracılığıyla ilan ettiği, sezonun ikinci yarısında uygulanacak statü ve talimatlarda yer alan hükmen mağlubiyet uygulamasının, sporun ruhundaki yarışma ve yarışarak kaybetmek ve kazanmak ilkesine aykırı olduğunu düşünüyoruz.

Federasyonumuzun, Covid-19 salgınının olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak statü ve talimatlarda yapmış olduğu değişiklikler, her ne kadar kulüplere birtakım kolaylıklar sağlıyor olsa da bir kulübün Covid-19 nedeniyle sahaya minimum 9 futbolcuyla çıkamayarak hükmen mağlup sayılacak olması, vicdanlara sığmayacak ve telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararlara sebebiyet verecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu’nu almış oldukları bu kararı yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK"

Son dakika | Beşiktaş Kulübünden hükmen yenilgi açıklaması

 

Maç Özeti | Genoa 0-3 Juventus
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