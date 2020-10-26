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26.10.2020 - 22:12 |

Son dakika - Beşiktaş maçı sonrası Denizlispor'da hakem tepkisi! "Böyle saçmalık olmaz"

Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Denizlispor'da Başkan Ali Çetin ve Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Beşiktaş maçı sonrası Denizlispor'da hakem tepkisi! "Böyle saçmalık olmaz"
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Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Denizlispor'da Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya açıklamalarda bulundu.

 "Ne yazık ki hakem hatalarına kurban gittik! Her şey göz önünde, verilmeyen penaltı, 7 dakikalık uzatmayı 2 dakika önce bitirdiler! Hakem VAR'a gitmesine rağmen penaltıyı vermemesi aklımızın ucuna gelmiyordu. Böyle saçmalık olmaz!"

"Burada herkesin emeği, ekmeği var. Emek hırsızı demek istemiyorum ama emeğimizin çalınmasına içimiz el vermiyor. Ayıptır, günahtır, biz adalet istiyoruz. Haksızsak bize ceza versinler, bu açıklamamdan dolayı bana ceza verebilirler."

Denizlispor Başkanı Ali Çetin ise "Bunun daha hafiflerine aleyhimize penaltı verildiği oldu. Anadolu kulüplerinin kaderi bu, yazık. İnsanın içi acıyor, yazık... Buralarda emeklerle, tırnaklarla kazıyarak bir yere geliniyor. Bence bu ucuzluk. Allah yukarıda, Allah'a havale ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika - Beşiktaş maçı sonrası Denizlisporda hakem tepkisi Böyle saçmalık olmaz

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