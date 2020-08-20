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20.08.2020 - 13:50 |

Son dakika | Beşiktaş, Papiss Cisse transferinden vazgeçti

Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Papiss Cisse transferinde kriz çıktı. Senegalli'nin istediği ücret transferin gerçekleşmesini olanaksız kılıyor.

Son dakika | Beşiktaş, Papiss Cisse transferinden vazgeçti
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Yeni sezon çalışmalarına başlayan Beşiktaş’ta hedef santrfor… Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme maçına golcü transferini yetiştirmek için büyük bir çaba sarf ediyor.

Asist Analiz'in haberine göre Hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de Süper Lig’de takımı başarıya ulaştıracak bir golcü transferi yapmak isteyen Kara Kartal’ın gündeminde Papiss Cisse vardı. Bir süredir Senegalli ile görüşmeler gerçekleştiren Beşiktaşlı yetkililer; bu transferden vazgeçmek üzere…

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35 yaşındaki oyuncunun yıllık 2 milyon Euro + imza parası istemesi üzerine siyah-beyazlı yöneticiler geri adım atmak durumunda kaldı. Cisse’nin istediği ücreti çok yüksek bulan Beşiktaş, bu transferden şimdilik vazgeçmiş görünüyor.

Ayrıca, Beşiktaş’ın PAOK ile oynanacak maç için Şampiyonlar Ligi’ne bildireceği listede santrfor mevkinde yeni biri isim bulunmayacağı öğrenildi.

Son dakika | Beşiktaş, Papiss Cisse transferinden vazgeçti

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