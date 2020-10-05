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05.10.2020 - 20:52 |

Son dakika | Beşiktaş, Rachid Ghezzal transferini açıkladı!

Beşiktaş Kulübü, Cezayirli orta saha oyuncusu Rachid Ghezzal'i kadrosuna kattı. Rachid Ghezzal transferin ardından yaptığı açıklamada "Vodafone Park'a bir Avrupa Ligi maçı için geldim. Takım arkadaşlarımı duymamı engelleyen ve tüm takımı korkutan bir taraftar vardı" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Beşiktaş, Rachid Ghezzal transferini açıkladı!
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Beşiktaş Kulübü, Cezayirli orta saha oyuncusu Rachid Ghezzal'i kadrosuna kattı. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncunun İngiliz ekibi Leicester City'den kiralandığı belirtildi. 

Açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi İngiltere'nin Leicester City kulübünde bulunan Cezayirli orta saha oyuncusu Rachid Ghezzal ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rachid Ghezzal'e hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Rachid Ghezzal transferin ardından açıklamalarda bulundu. Ghezzal, "Bir takım için iyi bir kadroya sahip olmak önemlidir. İyi bir teknik direktöre sahip olmak da önemlidir. Bireysel yeteneği fazla oyuncular size maç kazandırabilir, aynı şekilde sizin için sahada savaşanlar da vardır. Ancak tüm bunların yanında en önemlisi taraftardır" dedi.

Son dakika | Beşiktaş, Rachid Ghezzal transferini açıkladı

"3.5 sene önce Vodafone Park'a geldim"
"3.5 sene önce Beşiktaş'ın evi Vodafone Park'ta bir Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşması için geldim. Karşımızda iyi bir takım vardı ama her şeyden önce sahada takım arkadaşlarımı duymamı engelleyen ve tüm takımı korkutan bir taraftar vardı. Tüm bunları yaşamak zorken, penaltı için de topun başına geldim. O an o stadyum hiç olmak istemediğim bir yerdi, ancak şimdi en çok olmak istediğim yer."

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