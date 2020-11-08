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08.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş Şenol Güneş dönemini arıyor!

Beşiktaş, Şenol Güneş’in teknik direktörlüğündeki günleri mumla arıyor.

Son dakika - Beşiktaş Şenol Güneş dönemini arıyor!
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Beşiktaş, Şenol Güneş’in teknik direktörlüğündeki günleri mumla arıyor.
Siyah-beyazlılarda 4 yıl görevde kalan Güneş, ilk sezonunda 7 maçta 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi alıp, 16 puan elde etti, averajla ikinci sırada yer aldı. Bir sonraki sezona daha iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, 5 galibiyet ve 2 beraberlikle 17 puanın sahibi oldu.
Güneş’in teknik direktörlüğünde 2017-2018 ve 2018-2019’de 4 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 14 puan toplayan Beşiktaş iyi bir şekilde lige başlamıştı.
Geçen sezon Abdullah Avcı ile kötü bir başlangıç yapan Kartal, ikişer galibiyet ve beraberlikle 3 yenilgi almış, 8 puan elde edebilmişti.Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde bu sezonun ilk 7 maçında üçer galibiyet ve yenilgiyle bir beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 10 puanda kaldı.

Son dakika - Beşiktaş Şenol Güneş dönemini arıyor

Kırmızı kart ağır
Gaziantep karşısında Beşiktaş kalesini koruyan Ersin’in, gördüğü kırmızı kart, hem yönetim hem de teknik heyet tarafından ağır bulundu. Maçtan sonra görüntüleri seyreden siyah-beyazlılar, bariz gol şansının olmadığı Ersin’in önce topa vurduğu sonra ayağını geri çekmeye çalıştığını ifade ettiler. Bu konuda eski hakemleri de arayan yönetime kararın ağır olduğunu belirtildi.

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