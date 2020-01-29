29.01.2020 - 17:01 |
SON DAKİKA - Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı KAP'a bildirdi!
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'la anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi!
Beşiktaş Kulübü, Abdulah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın getirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Siyah beyazlı kulüp, Yalçın ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
İşte Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama;
Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Ali Rıza Sergen Yalçın'a çalışmalarında başarılar dileriz.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.