28.01.2021 - 11:46 |
Son dakika | Beşiktaş-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek
Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor müsabakasını Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor müsabakasını Halil Umut Meler yönetecek.
29 Ocak Cuma
16.00 Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük: Yasin Kol
19.00 Gaziantep FK - Galatasaray: Mete Kalkavan
30 Ocak Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Kayserispor: Hüseyin Göçek
16.00 A.Alanyaspor - DG Sivasspor: Zorbay Küçük
16.00 M.Başakşehir - A.Hatayspor: Cüneyt Çakır
19.00 Fenerbahçe - Ç.Rizespor: Abdulkadir Bitigen
31 0cak Pazar
13.30 BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
16.00 Denizlispor - Göztepe: Sarper Barış Saka
16.00 Gençlerbirliği - FT Antalyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Halil Umut Meler