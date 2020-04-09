Son dakika | Beşiktaş transferde Martin Hasek'le anlaştı

Corona virüs nedeniyle ekonomik açıdan zor günler geçiren kulüpler, bir yandan da belirsizlik ortamında yeni sezon için transfer planlaması yapmaya çalışıyor.

Süper Lig ekiplerinin az maliyetli isimlere yönelmesi beklenirken, Beşiktaş'ın da bonservisi elinde olan Çek orta saha Martin Hasek'i gündemine aldığı iddia edildi.

A Spor'un iddiasına göre; Beşiktaş; Semih Kaya'nın da formasını giydiği Sparta Prag ile olaylı bir ayrılık yaşayan ve takımdaki sözleşmesini fesheden 24 yaşındaki Hasek'in menajeri ile temas kurdu. Siyah beyazlıların bonservisi elinde olan Hasek ile prensipte anlaştığı kaydedilirken, henüz resmi bir durumun olmadığı vurgulandı.

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