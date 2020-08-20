20.08.2020 - 20:12 |
Son dakika | Beşiktaş, Welinton transferini resmen açıkladı!
Beşiktaş, Welinton'u 2023'e kadar kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'un 31 yaşındaki Brezilyalı stoperi Welinton Souza'yı transfer etti.
Türkiye Futbol Federasyonunun futbolcu bilgi bankası bölümünde Welinton'un siyah-beyazlı takımla 3 yıllık sözleşme imzaladığı bilgisi yer aldı.
Süper Lig kariyeri 2017-2018 sezonunda Aytemiz Alanyaspor formasıyla başlayan Brezilyalı stoper, geçen sezon 27 resmi maçta 3 gol attı.
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