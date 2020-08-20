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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Beşiktaş, Welinton transferini resmen açıkladı!
20.08.2020 - 20:12 |

Son dakika | Beşiktaş, Welinton transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş, Welinton'u 2023'e kadar kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Son dakika | Beşiktaş, Welinton transferini resmen açıkladı!
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Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'un 31 yaşındaki Brezilyalı stoperi Welinton Souza'yı transfer etti. 

Türkiye Futbol Federasyonunun futbolcu bilgi bankası bölümünde Welinton'un siyah-beyazlı takımla 3 yıllık sözleşme imzaladığı bilgisi yer aldı. 

Süper Lig kariyeri 2017-2018 sezonunda Aytemiz Alanyaspor formasıyla başlayan Brezilyalı stoper, geçen sezon 27 resmi maçta 3 gol attı.

Son dakika | Beşiktaş, Welinton transferini resmen açıkladı

Son dakika | Beşiktaş, Welinton transferini resmen açıkladı

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