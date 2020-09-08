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08.09.2020 - 16:31 |

Son Dakika | Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Vincent Aboubakar, kulübü Porto ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı.

Son Dakika | Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi
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Portekiz'in en çok okunan gazetelerinden Abola'da yer alan habere göre maaş yükünden kurtulmaya çalışan Porto'da Aboubakar ile yolların ayrılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Bu gelişmenin ardından Vincent Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferindeki tek soru işareti oyuncunun sağlık raporu oldu. Raporun olumlu sonuçlanmasının ardından teknik heyet ve yönetim transferdeki son kararı verecek.

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