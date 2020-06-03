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03.06.2020 - 08:42 |

Son dakika | Beşiktaş'a Cyle Larin piyangosu

Bonservisi Beşiktaş'ta bulunan Kanadalı forvet Cyle Larin'e CSKA Moskova tarafından 1.7 milyon euroluk transfer teklifi yapıldığı iddia edildi.

Son dakika | Beşiktaş'a Cyle Larin piyangosu
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Beşiktaş'ın Belçika'nın Zulte Waregem'e kiraladığı Kanadalı forvet Cyle Larin için CSKA Moskova'dan resmi bir teklif aldığı iddia edildi.

Yakın zamanda Yunanistan'ın PAOK takımının gündemine girdiği iddia edilen Larin için CSKA Moskova'nın Beşiktaş'a resmi teklif ilettiği iddia edildi. Rus kulübünün siyah beyazlılara Cyle Larin'in bonservisi için 1.7 milyon euro önerdiği ortaya çıktı.

Zulte Waregem formasıyla 29 maça çıkan ve 7 gol 10 asist kaydeden 25 yaşındaki golcü 2018-2019 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a Orlando City'den 1.85 milyon euro'ya transfer edilmişti.

Larin Beşiktaş formasını giydiği 26 maçta ise 8 gol 2 asistlik performans göstermişti.

Son dakika | Beşiktaşa Cyle Larin piyangosu

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