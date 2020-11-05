Son dakika | Beşiktaş'a Josef de Souza müjdesi

SKORER ÖZEL |

Beşiktaş'ta Josef de Souza sevinci yaşanıyor. Süper Lig'de Beşiktaş'ın Denizlispor'a konuk olduğu maçta direkt kırmızı kart görerek PFDK'dan 2 maçlık ceza alan Brezilyalı oyuncunun cezası 1 maça düşürüldü.

Josef de Souza, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi durumunda Gaziantep FK maçında görev yapabilecek.

Skorer duyurmuştu, Tahkim Kurulu resmen açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı Josef de Souza'nın 2 maçlık men cezasını 1 maça indirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Beşiktaş'ın itirazını incelediği ve olayın oluş şekli ile Tahkim Kurulunun benzer dosyalarda aldığı kararları dikkate alarak oyuncunun 2 maçlık cezasını 1 maça düşürdüğü belirtildi.

Açıklamada, kurulun TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor'un 3 puan silme cezasını da oy birliğiyle kaldırdığı ifade edildi.