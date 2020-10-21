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21.10.2020 - 14:38 | | Takvim

Son dakika | Beşiktaş'a Karius müjdesi! Ödeme yok...

Dünya futbolunun patronu FIFA, Alman kalecinin Beşiktaş'tan talebinin haksız olduğuna karar verdi.

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FIFA, lig bitmeden ayrılan Alman kalecinin, sezonun tümü için olan alacaklarını tahsil etme talebine olumsuz cevap verirken; oynamadığı 2.5 aylık dönemdeki maaşının Beşiktaş tarafından ödenmesinin haksız olduğuna karar verdi.

Ancak siyah-beyazlıları, Karius'un Süper Ligin tatil edildiği 15 Mart'a kadar olan döneme ait alacaklarını tamamlaması ön kararını verdi.

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