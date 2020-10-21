21.10.2020 - 14:38 | | Takvim
Son dakika | Beşiktaş'a Karius müjdesi! Ödeme yok...
Dünya futbolunun patronu FIFA, Alman kalecinin Beşiktaş'tan talebinin haksız olduğuna karar verdi.
FIFA, lig bitmeden ayrılan Alman kalecinin, sezonun tümü için olan alacaklarını tahsil etme talebine olumsuz cevap verirken; oynamadığı 2.5 aylık dönemdeki maaşının Beşiktaş tarafından ödenmesinin haksız olduğuna karar verdi.
Ancak siyah-beyazlıları, Karius'un Süper Ligin tatil edildiği 15 Mart'a kadar olan döneme ait alacaklarını tamamlaması ön kararını verdi.