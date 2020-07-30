Son dakika | Beşiktaş'a Loris Karius'tan kötü haber

Beşiktaş'a, UEFA'dan Loris Karius ile ilgili kötü haber geldi. Futbolun Avrupa'daki patronu, gönderdiği yazıda Alman file bekçisinin tüm alacaklarının ödenmesi gerektiği bildirildi. Karius, pandemi döneminde alacaklarından dolayı sözleşmesini tek taraflı feshedip takımdan ayrılmıştı.

UEFA, pandemi döneminde kulüplere tavsiye yazısıyla oyuncularla alacakları konusunda karşılıklı görüşerek anlaşmalarını önermişti. Bu durumdan sonra oluşan kanı, UEFA’nın geciken ödemelerden kaynaklanan sıkıntılarda kulüplerden yana tavır alacağı yönündeydi ancak durum öyle olmadı. UEFA’nın gönderdiği yazıda, Beşiktaş’a Karius’un alacaklarının dışında bir yükümlülük maddesi bulunmuyor.

Siyah beyazlı yönetim, önümüzdeki günlerde Alman kalecinin menajerleriyle görüşüp bir ödeme planı hazırlayacak.