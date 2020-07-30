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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Beşiktaş'a Loris Karius'tan kötü haber
30.07.2020 - 16:43 | | TRTSPOR

Son dakika | Beşiktaş'a Loris Karius'tan kötü haber

Pandemi yüzünden Süper Lig’e verilen arada alacaklarına karşılık sözleşmesini tek taraflı fesheden Loris Karius, konuyu UEFA’ya taşımıştı. UEFA, konuyla ilgili Beşiktaş’a yazı göndererek alacakların ödenmesini talep etti.

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Beşiktaş'a, UEFA'dan Loris Karius ile ilgili kötü haber geldi. Futbolun Avrupa'daki patronu, gönderdiği yazıda Alman file bekçisinin tüm alacaklarının ödenmesi gerektiği bildirildi. Karius, pandemi döneminde alacaklarından dolayı sözleşmesini tek taraflı feshedip takımdan ayrılmıştı.

Son dakika | Beşiktaşa Loris Kariustan kötü haber

UEFA, pandemi döneminde kulüplere tavsiye yazısıyla oyuncularla alacakları konusunda karşılıklı görüşerek anlaşmalarını önermişti. Bu durumdan sonra oluşan kanı, UEFA’nın geciken ödemelerden kaynaklanan sıkıntılarda kulüplerden yana tavır alacağı yönündeydi ancak durum öyle olmadı. UEFA’nın gönderdiği yazıda, Beşiktaş’a Karius’un alacaklarının dışında bir yükümlülük maddesi bulunmuyor.

Siyah beyazlı yönetim, önümüzdeki günlerde Alman kalecinin menajerleriyle görüşüp bir ödeme planı hazırlayacak.  

Son dakika | Beşiktaşa Loris Kariustan kötü haber

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