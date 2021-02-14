14.02.2021 - 12:54 |
Son Dakika | Beşiktaş'a Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un alt baldır arka adalesinde (soleus) zorlanma (evre 1 strain) tespit edildiğini açıkladı. Oğuzhan Özyakup 15 gün sahalardan uzak kalacak.
Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un alt baldır arka adalesinde (soleus) zorlanma (evre 1 strain) tespit edildiğini açıkladı. Oğuzhan Özyakup 15 gün sahalardan uzak kalacak.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;
"Futbol Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Oğuzhan Özyakup’un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, alt baldır arka adalesinde (soleus) zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir.
Oğuzhan Özyakup’un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."