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14.02.2021 - 12:54 |

Son Dakika | Beşiktaş'a Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber

Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un alt baldır arka adalesinde (soleus) zorlanma (evre 1 strain) tespit edildiğini açıkladı. Oğuzhan Özyakup 15 gün sahalardan uzak kalacak.

Son Dakika | Beşiktaş'a Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un alt baldır arka adalesinde (soleus) zorlanma (evre 1 strain) tespit edildiğini açıkladı. Oğuzhan Özyakup 15 gün sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbol Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Oğuzhan Özyakup’un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, alt baldır arka adalesinde (soleus) zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir.

Oğuzhan Özyakup’un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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Son Dakika | Beşiktaşa Oğuzhan Özyakuptan kötü haber

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