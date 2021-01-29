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29.01.2021 - 07:43 |

Son dakika | Beşiktaş'a transferi gündemde olan Hulk için flaş açıklama!

Beşiktaş'a transferi çok konuşulan Brezilyalı oyuncu Hulk hakkında avukatlık şirketi flaş bir açıklama yaptı

Son dakika | Beşiktaş'a transferi gündemde olan Hulk için flaş açıklama!
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Beşiktaş'ın transferi için büyük çaba sarf ettiği Hulk hakkında avukatlık şirketi flaş açıklama yaptı.

Ortaçizgi'de yer alan habere göre; avukatlık şirketinden yapılan açıklamada "Teklifler değerlendiriliyor. Hafta sonuna kadar Hulk'un geleceği hakkında karar vereceğiz" ifadeleri kullanıldı. 

‘Türkiye’yi çok seviyor’

Hulk’un temsilcisi Nuno Ferreira, önceki gün Fanatik'e yaptığı açıklamada “Hulk, Türkiye’yi çok seviyor. Ligdeki rekabeti, taraftarın futbola olan tutkusunu çok seviyor. Orada oynama fırsatı oldu ve atmosfere aşık oldu” demişti.

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Son dakika | Beşiktaşa transferi gündemde olan Hulk için flaş açıklama

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