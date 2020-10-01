01.10.2020 - 23:13 | | AA
Son dakika | Beşiktaş'ın anlaştığı Valentin Rosier İstanbul'a geldi!
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Valentin Rosier İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ın transfer etmeyi planladığı 24 yaşındaki futbolcu Valentin Rosier, İstanbul'a geldi.
İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmayan Fransız sağ bek, buradan kalacağı otele geçti.
Geçen sezon Portekiz'in Sporting takımında forma giyen Rosier'in, sağlık kontrolünün ardından siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.
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