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17.09.2020 - 22:56 |

Son dakika | Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde rakibi Rio Ave oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 3. ön eleme turunda Portekiz ekibi Rio Ave ile karşılaşacak. Karşılaşma, 24 Eylül Perşembe günü Vodafone Park'ta oynanacak.

Son dakika | Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde rakibi Rio Ave oldu
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Skorer - Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Rio Ave oldu.

Bosna Hersek deplasmanında Banja Luka’yı 2-0 yenen Portekiz temsilcisinin golleri 90. dakikadan sonra geldi. Bu dakikaya kadar golsüz giden karşılaşmanın uzatma dakikalarında Tarantini ve Jambor’un attığı goller konuk takıma turu getirdi.

Beşiktaş tek maçlı eliminasyon sisteminde karşılaşacağı rakibini 24 Eylül Perşembe günü Vodafone Park'ta ağırlayacak.

 

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