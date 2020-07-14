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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Beşiktaş'ın eski hocası Carlos Carvalhal 3 kişinin saldırısına uğradı!
14.07.2020 - 13:50 | | Ntvspor

Son dakika | Beşiktaş'ın eski hocası Carlos Carvalhal 3 kişinin saldırısına uğradı!

Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Carlos Carvalhal, Portekiz'de 3 kişinin saldırısına uğradı.

Son dakika | Beşiktaş'ın eski hocası Carlos Carvalhal 3 kişinin saldırısına uğradı!
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Bir dönem Beşiktaş'ta da çalışan Rio Ave teknik direktörü Carlos Carvalhal, Braga'daki evine döndüğü sırada 3 kişinin saldırısına uğradı ve soygun girişimi yaşadı.

Son dakika | Beşiktaşın eski hocası Carlos Carvalhal 3 kişinin saldırısına uğradı

54 yaşındaki teknik adam, saldırıyı ufak sıyrıklarla atlattı. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Carvalhal, "Saat 2.15 civarında 3 kapüşonlu kişi tarafından saldırıya uğradım. Oğlum Jose Carlos'un yardımıyla durumu çözmeyi başardık. Bazı sıyrıklar ve çürükler var, ama endişelenecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Braga polisi ise olayla yakından ilgileniyor.

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