Son dakika - Beşiktaş'ın İsviçre çakısı Necip Uysal! Son 1 haftada 3 farklı bölge

Süper Lig'de Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı takımda Necip Uysal son 1 haftada 3 farklı mevkide birden oynadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği deplasmanında savunmadaki eksikler nedeniyle sol bekte Dorukhan Toköz'ü, stoperde ise Necip Uysal'ı oynattı.

Necip Uysal'ın mücadelesi ve performansı alkış aldı. Kartal, maçı gol yemeden tamamladı.

Uysal son bir haftada çıktığı 3 maçta 3 farklı bölgede görev yaptı. Necip Uysal sol bek, orta saha ve stoper olarak mücadele verdi.