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03.10.2020 - 18:34 | | AA

Son dakika | Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu!

Süper Lig'de Gençlerbirliği ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada N'Koudou, sakatlık nedeniyle kadroya alınmadı.

Son dakika | Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu!
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Beşiktaş'ın Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ni konuk edeceği 4. hafta maçının kadrosu belli oldu. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlığı geçen Atiba Hutchinson ve lisansı çıkarılan Josef de Souza kadroda yer aldı. Sol baldırındaki sakatlığı tekrarlayan Georges-Kevin N'Koudo ise kadroya dahil edilmedi. 

Teknik direktör Sergen Yalçın, 21 kişilik maç kadrosunda şu oyunculara yer verdi: 

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Ajdin Hasic, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Bernard Mensah, Gökhan Töre, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin.

SAKATLIK AÇIKLAMASI
"Futbol Takımımızın 1 Eylül 2020 tarihinde Demir Grup Sivasspor ile oynadığı müsabaka sonrasında sol biseps femoris adalesinde ikinci derece strain tespit edilerek tedavi edilen futbolcumuz Georges Nkoudou, takımımızın 28 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda aynı bölgeden ağrı hissetmesi nedeniyle Gençlerbirliği maçının kadrosuna alınmamıştır."

Son dakika | Beşiktaşın kamp kadrosu belli oldu

Son dakika | Beşiktaşın kamp kadrosu belli oldu

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