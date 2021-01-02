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02.01.2021 - 13:36 |

Son dakika | Beşiktaş'ın Kayserispor kadrosu açıklandı! 4 eksik

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ın Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde kamp kadrosu açıklandı. Kadroda Aboubakar, Ghezzal, Ljajic ve Gökhan Töre bulunmuyor.

Son dakika | Beşiktaş'ın Kayserispor kadrosu açıklandı! 4 eksik
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Süper Lig'in 16. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Gökhan Töre ve Adem Ljajic ile annesinin cenazesine katılmak için ülkesinde bulunan Vincent Aboubakar kamp kadrosunda yer almadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından belirlenen kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Cyle Larin, Ajdin Hasic, Atakan Üner.

Beşiktaş taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig’de Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla tamamladı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile taktik programın yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada oynanan taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı için bugün saat 16.00’da özel uçakla Kayseri’ye giderek kampa girecek.

Son dakika | Beşiktaşın Kayserispor kadrosu açıklandı 4 eksik

 

 

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