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12.05.2020 - 08:43 | | SABAH

Son dakika | Beşiktaş'ın Nagatomo teklifi ortaya çıktı...

Galatasaray, Japon sol beki Nagatono ile yollarını ayırıyor. Aslan'da yabancı kısıtlaması nedeniyle kadro dışında bırakılan Nagatomo için, ezeli rakip Beşiktaş devrede. Siyah-beyazlıların yıldız sol bek için yaptığı teklif de ortaya çıktı.

Son dakika | Beşiktaş'ın Nagatomo teklifi ortaya çıktı...
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Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, önceliği kaleci ve sol bek mevkilerine vermiş durumda. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların sol bek için ilk düşündüğü isim ise Yuto Nagatomo...

Son gelişmeler göre siyah-beyazlı yönetimin, Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Japon futbolcunun menajeriyle ilk teması kurduğu belirtildi.

Bu gelişmenin ardından tecrübeli futbolcunun kararını düşünmek için birkaç gün süre istediği bildirilirken, İstanbul'da kalmak istediği için teklife olumlu yaklaşabileceği yorumları yapılıyor. Beşiktaş yönetimi Yuto Nagatomo'dan istediği cevabı alamaması halinde listesindeki diğer adaylarla irtibata devam edecek.

500 BİN EURO + BONUSLAR
Beşiktaşlı idarecilerin, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 33 yaşındaki sol beke imza parası olmaksızın 500 bin euro + bonuslar karşılığı 1+1 senelik teklifte bulunduğu ifade edildi.

OLMAZSA N'SAKALA LİSTE BAŞI
Bunlardan ilki de Alanyasporlu N'Sakala olacak. 29 yaşındaki Kongolu'nun da sözleşmesi sezon sonu bitiyor.  Beşiktaş, transferde bedelsiz alabileceği isimleri göz önüne alıyor.

Nagatomo'nun Inter günlerini hatırlıyoruz...

Son dakika | Beşiktaşın Nagatomo teklifi ortaya çıktı...

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