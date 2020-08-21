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21.08.2020 - 12:47 |

Son dakika | Beşiktaş'ın UEFA kadrosu açıklandı! Yeni transferler...

Beşiktaş'ın, Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda Yunan ekibi PAOK ile 25 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı karşılaşma için UEFA'ya gönderdiği liste belli oldu.

Son dakika | Beşiktaş'ın UEFA kadrosu açıklandı! Yeni transferler...
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; UEFA'ya gönderilen kadroda, yeni transferler Mensah, N'Sakala ve Welinton da yer aldı. Listede bulunan oyuncular şunlar:

"Boyd, Ersin, Hasic, Atiba, Erdoğan, Larin, Lens, Ljajic, Mensah, Umut, N'Koudou, N'Sakala, Oğuzhan, Douglas, Roco, Welinton, Dorukhan, Necip, Kartal, Rıdvan, Utku, Vida, Güven, Emre Bilgin (B Listesi)"

Son dakika | Beşiktaşın UEFA kadrosu açıklandı Yeni transferler...

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