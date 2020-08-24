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HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Son dakika | Beşiktaş'ın PAOK maçı kadrosu açıklandı...
24.08.2020 - 11:36 |

Son dakika | Beşiktaş'ın PAOK maçı kadrosu açıklandı...

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunan ekibi ile karşılaşacak temsilcimizin 19 kişilik kadrosu açıklandı. Yeni transferlerin hepsi kadroda yer aldı...

Son dakika | Beşiktaş'ın PAOK maçı kadrosu açıklandı...
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Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu mücadelesinde, yarın (25 Ağustos) saat 21.00’de Toumba Stadyumu’nda Yunanistan ekibi PAOK ile karşılaşacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın, PAOK maçı kadrosuna 19 futbolcuyu dahil etti:

Ersin Destanoğlu
Utku Yuvakuran
Enzo Roco
Welinton Souza Silva
Rıdvan Yılmaz
Domagoj Vida
Fabrice Nsakala
Georges Nkoudou
Oğuzhan Özyakup
Atiba Hutchinson
Ajdin Hasic
Necip Uysal
Dorukhan Toköz
Bernard Mensah
Jeremain Lens
Tyler Boyd
Umut Nayir
Güven Yalçın
Cyle Larin

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