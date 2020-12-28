Son dakika - Beşiktaş'ın rakibi Sivasspor! Muhtemel 11'ler...

Beşiktaş kampa girdi

Süper Lig’in 15. haftasında Vodafone Park’ta bugün Demir Grup Sivasspor’la kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı futbolcular, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde akşam saatlerinde basına kapalı gerçekleşen antrenmanda, ısınma programından sonra dar alanda çeşitli pas çalışmaları yaptı. Yaklaşık 1.5 saat süren idman, tam sahada oynanan taktik ağırlıklı çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Siyah-beyazlı takım antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Josef de Souza, Vincent Aboubakar, Adem Ljajic ve Gökhan Töre’den yoksun olan Kartal’da, Kovid-19’u atlatan kaleci Utku Yuvakuran bugün kadroda yer alabilecek. Teknik patron Sergen Yalçın’ın genç eldiveni yedek soyundurması bekleniyor.

İstanbul’da Sivas üstün

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor bugün 29. kez karşılaşacak. Kartal geride kalan 28 maçta 13 galibiyet alırken, Yiğidolar 10 kez kazandı, 5 müsabaka eşitlikle sonuçlandı. Beşiktaş’ın ev sahipliğinde oynanan lig maçlarında Sivasspor’un üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip 13’ü İstanbul’da, biri Ankara’da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 14 lig maçında Sivasspor’u 5 kez yenebildi. Bu maçlardan 6’sını kazanan Sivasspor, 3 karşılaşmayı da beraberlikle kapattı. Kırmızı-beyazlı takım geçen sezon ve 2018-2019’da Vodafone Park’ta oynanan maçlarda Beşiktaş’ı 2-1’lik skorlarla mağlup etmişti.

Korkunç misafir!

Demir Grup Sivasspor bu sezon deplasmanda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Rakip sahalarda 6 maça çıkan kırmızı-beyazlı takım, 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederken, yenilgi yüzü görmedi. Erzurumspor, Kayserispor ve Konyaspor’u mağlup eden Yiğidolar; Hatayspor, Karagümrük ve Trabzonspor’la berabere kaldı. Altı maçta 12 puan toplayan Sivasspor rakip fileleri 9 kez havalandırdı, kalesinde ise 5 gol gördü.

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