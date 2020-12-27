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27.12.2020 - 18:46 | | AA

Son dakika - Beşiktaş'ın Sivasspor kamp kadrosu belli oldu!

Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı. Kadroda Josef de Souza, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Vincent Aboubakar yer almıyor.

Son dakika - Beşiktaş'ın Sivasspor kamp kadrosu belli oldu!
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Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları sonrası pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programın yer aldığı çalışmalar gerçekleştirdi. 

Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı. 

Utku Yuvakuran ve Hasic kadroda

Siyah-beyazlı ekipte Ajdin Hasic'in yanı sıra yeni tip koronavirüs karantina sürecini tamamlayan Utku Yuvakuran kadroda yer aldı. 

Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: 

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Atakan Üner.

Son dakika - Beşiktaşın Sivasspor kamp kadrosu belli oldu

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