Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri SON DAKİKA | Beşiktaş'ın talebine TFF'den ret
21.02.2020 - 17:03 |

SON DAKİKA | Beşiktaş'ın talebine TFF'den ret

Beşiktaş, yaptığı açıklamayla Göztepe maçıyla ilgili kural hatası itirazının TFF tarafından bir kez daha reddedildiğini ve Tahkim'e gideceklerini açıkladı.

SON DAKİKA | Beşiktaş'ın talebine TFF'den ret

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda Göztepe A.Ş. ile oynadığımız maçın ardından konu ile ilgili itirazımızı 28.01.2020 tarihinde Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı’na gönderilmek üzere TFF Başkanlığı’na ilettik.

TFF Yönetim Kurulu, 13.02.2020 tarihli toplantısının ardından almış olduğu kararı ve başvurumuzun reddedildiğine dair yazıyı, TFF Genel Sekreterliği’nin göndermiş olduğu karar yazısı ile tarafımıza iletti.

İtirazlarımıza konu Yönetim Kurulu kararının temelinin, aksi yayıncı kuruluş görüntüleri ile kolaylıkla tespit edilebilen, yalan beyan içeren hakem raporlarına dayanmış olması ve Futbol Oyun Kuralları’nın amacına ve mantığına aykırı temele oturtulmuş olması sebebiyle konuyu 20.02.2020 tarihinde göndermiş olduğumuz duruşma talepli itiraz dosyamız ile TFF Tahkim Kurulu’na taşımış bulunmaktayız”

 

SON DAKİKA | Beşiktaşın talebine TFFden ret

Sergen Yalçın böyle imzalamıştı

U17 Kadın Milli Takımı, İsviçre'yi 1-0 yendi
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş'ta Rahmi Koç'a 60. yıl üyelik mazbatası takdim edildi

Beşiktaş'ta Rahmi Koç'a 60. yıl üyelik mazbatası takdim edildi

Son dakika - TFF, Etik Kurulu Talimatı'nda değişikliğe gitti

Son dakika - TFF, Etik Kurulu Talimatı'nda değişikliğe gitti

Manisa FK’da 3 isim süresiz kadro dışı bırakıldı

Manisa FK’da 3 isim süresiz kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe, derbide seyirci desteğiyle galibiyet arayacak

Fenerbahçe, derbide seyirci desteğiyle galibiyet arayacak

Sıradaki Haber