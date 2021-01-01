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01.01.2021 - 17:41 | | Sabah

Son dakika - Beşiktaş'ın transfer hedefi Fode Koita! Gelmek istiyor...

Süper Lig'de aldığı galibiyetlerle çıkış yakalayan Beşiktaş transferde Kasımpaşa'nın Gineli forveti Fode Koita'yı gündemine aldı.

Son dakika - Beşiktaş'ın transfer hedefi Fode Koita! Gelmek istiyor...
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Beşiktaş'ın Fode Koita aşkı alevlendi. Kasımpaşa'nın Gineli forvetini sezon başında da isteyen ancak bu transferi bitiremeyen Siyah-Beyazlı yönetim, 30 yaşındaki forvet için Lacivert- Beyazlılar ile devre arasında tekrar masaya oturacak. Transferi mutlu sonla bitirmeye çalışacak.

Beşiktaş'a gelmek istiyor

Yönetim, Koita'nın hem Beşiktaş'a gelmek istemesini hem de Kasımpaşa ile 6 aylık sözleşmesi avantaja çevirmeye uğraşacak. Kartal, Koita için tüm kozlarını oynayacak.

Üst limit 500 bin euro

Koita için Kasımpaşa'ya bonservis bedeli ödemeyi de kabul eden Beşiktaş, bu transfer için üst limiti ise 500 bin Euro olarak belirleme kararı aldı.

"Geleceğim" demişti

Beşiktaş'ın gözdesi Koita, bu sezon Siyah-Beyazlılar'la oynadıkları maç sonrası Kartal'ın takım otobüsünü işaret ederek "Devre arasında bu otobüse bineceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika - Beşiktaşın transfer hedefi Fode Koita Gelmek istiyor...

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