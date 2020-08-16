Son dakika | Beşiktaş'ın transferi Bernard Mensah İstanbul'a geldi!

Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş'ın transferi için uzun süredir uğraştığı Bernard Mensah için Kayserispor ile her konuda anlaştı. Yıldız isim İstanbul'a geldi.

Siyah-beyazlı takım, Mensah ile 1 yıllığına kiralık olarak anlaştı

Mensah'tan Başkan Gözbaşı'ya veda

Mensah'tan, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ya veda etti. Paylaşımına "Teşekkürler anne" notunu düştü.

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