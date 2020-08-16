16.08.2020 - 17:32 |
Son dakika | Beşiktaş'ın transferi Bernard Mensah İstanbul'a geldi!
Transferde son dakika haberi... Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Kayserispor'dan Bernard Mensah İstanbul'a geldi.
Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı.
Beşiktaş'ın transferi için uzun süredir uğraştığı Bernard Mensah için Kayserispor ile her konuda anlaştı. Yıldız isim İstanbul'a geldi.
Siyah-beyazlı takım, Mensah ile 1 yıllığına kiralık olarak anlaştı
Mensah'tan Başkan Gözbaşı'ya veda
Mensah'tan, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ya veda etti. Paylaşımına "Teşekkürler anne" notunu düştü.
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