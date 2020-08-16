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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Beşiktaş'ın transferi Bernard Mensah İstanbul'a geldi!
16.08.2020 - 17:32 |

Son dakika | Beşiktaş'ın transferi Bernard Mensah İstanbul'a geldi!

Transferde son dakika haberi... Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Kayserispor'dan Bernard Mensah İstanbul'a geldi.

Son dakika | Beşiktaş'ın transferi Bernard Mensah İstanbul'a geldi!
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Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş'ın transferi için uzun süredir uğraştığı Bernard Mensah için Kayserispor ile her konuda anlaştı. Yıldız isim İstanbul'a geldi.

Siyah-beyazlı takım, Mensah ile 1 yıllığına kiralık olarak anlaştı

Son dakika | Beşiktaşın transferi Bernard Mensah İstanbula geldi

Mensah'tan Başkan Gözbaşı'ya veda
Mensah'tan, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ya veda etti. Paylaşımına "Teşekkürler anne" notunu düştü.

Son dakika | Beşiktaşın transferi Bernard Mensah İstanbula geldi

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