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17.08.2020 - 16:40 |

Son dakika - Beşiktaş'ın yeni transferi Mensah imzayı attı!

Beşiktaş'ın Kayserispor'dan kiralık olarak kadrosuna katmak adına anlaşmaya vardığı Bernard Mensah, Siyah-Beyazlılar ile sözleşme imzaladı.

Son dakika - Beşiktaş'ın yeni transferi Mensah imzayı attı!
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Süper Lig devi Beşiktaş yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. İlk olarak Alanyaspor'dan NSakala'yı kadrosuna katan siyah beyazlı ekip bir transferi daha sonuçlandırdı. 

Dün akşam Kayserispor'dan İstanbul'a yola çıkan Mensah bugün Beşiktaş ile resmi sözleşme imzaladı. Yıldız oyuncunun sözleşmeye imza atarken fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Beşiktaş'ın transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. 

KAYSERİSPOR'A VEDA MESAJI

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Son dakika - Beşiktaşın yeni transferi Mensah imzayı attı

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