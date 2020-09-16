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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Beşiktaş'ta 12 kişide koronavirüs tespit edildi!
16.09.2020 - 18:23 |

Son dakika | Beşiktaş'ta 12 kişide koronavirüs tespit edildi!

Beşiktaş, akademide 12 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Son dakika | Beşiktaş'ta 12 kişide koronavirüs tespit edildi!
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Son olarak teknik direktör Sergen Yalçın'ın koronavirüse yakalandığı Beşiktaş'ta, yapılan testler doğrultusunda akademi bünyesinde 12 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıklandı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde bulunan sporcularımız ile teknik ve idari kadro personelimize, rutin Covid-19 tanı testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde yedi sporcumuz ile beş teknik ekip üyemizde Covid-19 pozitif tespit edilmiştir. Covid-19 testi pozitif sonuç veren sporcu ve teknik ekip üyelerimizin tedavi ve izolasyon süreçleri ile BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nin dezenfekte çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

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Son dakika | Beşiktaşta 12 kişide koronavirüs tespit edildi

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